PeopleWare uit Lier gaat uitbreiden. Het softwarebedrijf opent een hub op de Corda Campus in Hasselt en start tegelijkertijd een vennootschap in Lissabon, samen met zusterbedrijf Elmos.

Met de nieuwe hub in Hasselt wil het softwarebedrijf tegemoetkomen aan de war-on-talent die nog steeds woedt in de sector, en het fileleed van zijn Limburgse werknemers beperken. Al heeft de campus, die ook weleens het Silicon Valley van België wordt genoemd, volgens PeopleWare ook andere belangrijke troeven.

'Hier zijn veel verschillende IT-bedrijven gevestigd, en ook veel starters beginnen hun carrière hier. Het is niet alleen een broeihaard van talent maar ook een bijzonder inspirerende plaats om te werken', legt PeopleWare-topman Werner Valgaeren uit. Hij wijst ook op de 'perfecte' ligging van de Corda Campus, midden in de driehoek Leuven, Luik, Eindhoven. Voorlopig is er in het kantoor in Hasselt plaats voorzien voor twaalf medewerkers.

ITejo Services

PeopleWare maakt ook bekend dat het samen met zusterbedrijf Elmos een vennootschap start in Lissabon. De onderneming, met de naam ITejo Services, zal vanuit de Portugese hoofdstad ondersteuning geven aan de projectontwikkelteams van PeopleWare in België. 'We starten met vijf mensen in Lissabon, maar streven naar een snelle uitbreiding', aldus de CEO. 'De stad is een echte IT-hotspot met veel jonge getalenteerde IT'ers die perfect Engels spreken. Er wordt elk jaar ook een grote Web Summit-beurs georganiseerd die zo'n 70.000 deelnemers trekt vanuit de hele wereld.'

PeopleWare, opgericht in 1994, is gespecialiseerd in softwareontwikkeling op maat voor bedrijven en organisaties binnen diverse sectoren. Het IT-bedrijf heeft onder meer expertise in AWS cloudontwikkeling, .Net, Java, Javascript en Delphi.

