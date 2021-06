Het Japanse SoftBank stopt met de productie van de Pepper zorgrobot. De robot, die wat doet denken aan een cartoon, is een van de bekendste voorbeelden van een 'vriendelijke' humanoïde robot.

Pepper lijkt bijna aan zijn einde te zijn. De schattige humanoïde robot bestaat sinds 2014 en werd voor verschillende sociale en internationale evenementen ingezet, maar SoftBank heeft aangekondigd dat het de productie van de toestellen 'pauzeert' tot er opnieuw nood aan is. Die aankondiging valt samen met een ontslagronde in de roboticafabriek van SoftBank in Franrkijk. Daar zullen zo'n 330 jobs verdwijnen.

De Pepper robot is een van de meer bekende humanoïde robots en was een van de eerste die menselijke emoties kon 'herkennen'. Het toestel werd gepromoot als een gezel voor mensen thuis en voor publieke plaatsen zoals winkels. Mede door de aankoopprijs werd Pepper echter vooral ingezet voor conferenties en educatieve doeleinden. In ons land werd het toestel, onder de naam BRUce Pepper, bijvoorbeeld een tijd gebruikt op Brussels Airport. Volgens Reuters zijn er in totaal zo'n 27.000 van de toestellen gemaakt.

