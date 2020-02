De aders in de hand lopen bij ieder persoon net iets anders. Dat maakt ze net zo uniek als vingerafdrukken, met het verschil dat het patroon niet te kopiëren valt. De startup PerfectID uit Anderlecht ontwikkelt onder de naam Palmki dagdagelijkse toepassingen voor deze technologie, die zo uit Star Trek lijken weggeplukt.

Omdat het aderpatroon in de hand niet nagemaakt kan worden, is deze 'afdruk' erg geschikt voor veiligheidstoepassingen en controles. Ongeveer tien jaar geleden ontwikkelde Fujitsu PalmSecure, een systeem van sensoren waarmee die bloedbanen gescand kunnen worden.

Hoewel dat nieuwe mogelijkheden bood voor een veilige identificatie van personen, bleef een brede inzet ervan uit. Het ontbrak vooral aan goede software die toeliet om de sensoren in de dagelijkse praktijk te gebruiken. De Belgische start-up PerfectID brengt hier nu verandering in.

'Zo goed als failproof'

Wim Van De Putte is Business Developer bij PerfectID. De mogelijkheden voor Palmki, de naam waaronder PerfectID de toepassing op de markt wil zetten, zijn volgens hem 'eindeloos'. "De digitalisering grijpt steeds verder om zich heen en beïnvloedt steeds meer aspecten van ons dagelijks leven. Bij zulke toepassingen is de authenticatie echter zeer belangrijk. Een eenvoudig wachtwoord voor al onze toepassingen is gewoon niet veilig genoeg meer, en smartphones of pincodes kunnen ook relatief makkelijk gestolen worden", stelt Van De Putte.

De oplossing van PerfectID is volgens hem zo goed als failproof: "Allereerst is de 'false acceptance rate' veel lager dan die van andere biometrische opties (dat is het aantal keren dat de verkeerde persoon toch toegang krijgt, nvdr). Bovendien kan het bloedvatenpatroon ook niet gestolen worden, dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de vingerafdrukken die we achterlaten op een glas of deurklink".

Daar komt bij dat de sensor uitsluitend werkt wanneer er bloed door de bloedvaten stroomt. Scenario's met afgehakte handen uit B-films zijn in de praktijk dus niet mogelijk.

Deuren openen en afrekenen

PerfectID heeft al een toepassing die hotelgasten toelaat hun handpalm te gebruiken om hun kamerdeur en kluisje te openen. Op dezelfde wijze kan de hotelgast ook betalen voor het diner in het restaurant of een drankje aan de bar. De scans gebeuren overigens contactloos en zijn volgens PerfectID bijgevolg zeer hygiënisch.

Samen met een softwareontwikkelaar werkt PerfectID momenteel aan een systeem waarbij werknemers in de horeca gemakkelijk hun shift kunnen verlengen of een Dimona (onmiddellijke aangifte) kunnen doen met een zwaai van hun hand. Duurzaamheidsspecialist Encon integreert de techniek dezer dagen dan weer in zijn hoofdkantoor Infinity. Medewerkers van het bedrijf zullen via hun handpalm kunnen betalen voor broodjes, dranken, soep, de carwash en zelfs sportactiviteiten. Eigenlijk alles waar normaal een bankkaart voor gebruikt wordt, maar dan zonder plastic.

Ook bij Fujitsu oogst het Palmki-systeem van het bedrijf uit Anderlecht enkel lof. "Wij hechten veel belang aan de co-creatie met klanten en partnerships met start-ups", zegt Chris Van Elslander, Head of Products bij Fujitsu Belgium. "In deze projecten wordt die visie volledig in praktijk gebracht. Dat we dit in België kunnen verwezenlijken met lokale bedrijven, en meteen al succesvolle projecten kunnen tonen, sterkt ons in ons geloof in die aanpak."

