De Belgische CRM-softwarespecialist Efficy en Nederlandse sectorgenoot PerfectView slaan de handen ineen. Met de overname van PerfectView zet Efficy vaart achter zijn ambitie om de Europese marktleider te worden in customer relationship management-oplossingen.

PerfectView houdt zich sinds 1984 bezig met de ontwikkeling van CRM-software. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid portfolio, heeft meer dan vijfduizend klanten in negentien landen en een omzet van meer dan vijf miljoen euro. Efficy is ruim vijftien jaar actief op het vlak van het beheren en verbeteren van klantrelaties.

'Match compleet'

'Onze ruime ervaring en stevige positie op de Nederlandse CRM-markt zal een zeer goede aanvulling zijn voor Efficy', zegt Wilfred Jacobs, CEO van PerfectView. Het merk PerfectView zal na de overname blijven bestaan en beide bedrijven blijven voorlopig vanuit de eigen vestigingen werken. Volgens Efficy-topman Cédric Pierrard zijn niet alleen de producten van PerfectView complementair. 'Een gedeelde bedrijfscultuur en toekomstvisie maken de match tussen onze beide bedrijven compleet', klinkt het.

De overname, de tweede al voor Efficy in 2021, vormt een nieuwe stap in de groeistrategie van de Belgische groep die zijn aanwezigheid in Europa wil versterken op het gebied van klantenrelatiebeheer. Het personeelsbestand wordt door de acquisitie uitgebreid tot 330 mensen, verspreid over zestien kantoren in Europa. Het bedrijf kan bogen op een klantenportefeuille van ruim tienduizend referenties in 45 landen en een gecumuleerde jaaromzet van 40 miljoen euro.

