Cosmeticaconcern L'Oréal heeft op de CES-beurs in Las Vegas een toestel voorgesteld dat aan de hand van kunstmatige intelligentie gepersonaliseerde huidcrèmes en cosmetica kan samenstellen. De zogeheten Perso houdt daarbij onder meer rekening met de toestand van de huid, de luchtkwaliteit en trends, zo stelt de fabrikant.

De Perso werd ontwikkeld door de L'Oréal Technology Incubator. Het apparaat, 165 mm groot en een halve kilo zwaar, stelt in een aantal stappen een huidcrème samen die rekening houdt met de huid van de gebruiker en enkele andere parameters. In een later stadium zal het toestel volgens de fabrikant ook lippenstift en fond de teint op maat kunnen samenstellen.

Eerst maakt de gebruiker via de Perso-app een foto van de huid met de smartphonecamera. De software maakt gebruik van L'Oréals ModiFace-technologie om de huid te analyseren, waarbij rekening wordt gehouden met rimpels, donkere vlekken en de aanwezigheid van poriën. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt de samenstelling van de make-up automatisch bijgestuurd. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar de staat van de huid, maar ook naar de luchtkwaliteit. Die gegevens verkrijgt de Perso via Breezometer, een dienst die wereldwijd informatie verstrekt over plaatselijke omgevingsfactoren zoals weer, temperatuur, pollen, de UV-index en de luchtvochtigheid. Volgens L'Oréal kunnen al deze factoren invloed hebben op de huid van de gebruiker.

In de Perso zit een kleine motor die druk uitoefent op de make-upcassettes van het navulsysteem. Aan de hand van de verzamelde gegevens creëert de Perso een enkelvoudige dosis make-up die vervolgens uit de dispenser van het toestel tevoorschijn komt. In de toekomst zal de Perso ook gepersonaliseerde make-up, en dan met name lippenstift kunnen aanmaken die rekening houdt met actuele trends en kleurmatching, aldus L'Oréal.

De Perso van L'Oréal komt pas in de loop van 2021 op de markt. De prijs van het apparaat is nog niet bekend.

