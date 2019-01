Persoonlijke gegevens van honderden Duitse politici gelekt

Het lek treft onder meer leden van vrijwel alle partijen in de Bondsdag, het Duitse parlement. Alleen politici van de rechts-populistische AfD lijken te worden ontzien. De informatie is verspreid via een soort adventskalender op Twitter. Een account met meer dan 16.000 volgers deelde links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het lek. Ook zijn de motieven van de dader of daders nog een raadsel. Er zijn nog geen bijzonder gevoelige politieke documenten ontdekt, maar de hoeveelheid uitgelekte persoonlijke informatie is wel omvangrijk.

Sensatieblad Bild heeft het ondertussen over 'de grootste hack in de geschiedenis van Duitsland'.

#BREAKING

Germany faces the biggest hacker attack in its history.

Private data of almost 1000 German #Bundestag, #Regional Parliament & #EU delegates was leaked.

I worked through the leaked data all night. It's shocking!

Not affected so far: #AfD.https://t.co/26uaIyeeCS#BTleaks — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 4, 2019

Bild merkt op dat het lek, naast informatie van Duitse politici, ook data bevat van Duitse muzikanten en journalisten van de zenders ARD en ZDF. Volgens het blad zouden de hackers in eerste instantie geprobeerd hebben om paswoorden te verzamelen via Outlook, waarschijnlijk door phishing-methodes in te zetten. Ze zouden vandaar geprobeerd hebben op de accounts van hun slachtoffers op Twitter en Facebook in te breken.

De Duitse autoriteiten zijn de zaak aan het onderzoeken, en lijken in de richting te kijken van hackers die door een staat gesponsord worden. Rusland wordt bijvoorbeeld al langer door Duitse overheden beschuldigd van (pogingen tot) cyberspionage.