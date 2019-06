De 500 meest krachtige supercomputers ter wereld halen nu allemaal een snelheid van minstens één petaflop. De IBM Summit supercomputer voert de lijst aan met een snelheid die bijna 149 petaflops bereikt.

Het is al voor de 53ste keer op 26 jaar tijd dat er een nieuwe top-500 verschijnt van de snelste supercomputers ter wereld. Voor de eerste keer halen alle 500 supercomputers in de ranking een snelheid van minstens één teraflop. Flop(s) staat voor 'floating point operations per second' en is een eenheid om de rekenkracht van processors uit te drukken. Bij mainframes en supercomputers ligt het aantal flops uiteraard veel hoger dan in pakweg zakelijke desktop-omgevingen. 1.000 gigaflops is 1 teraflop. 1.000 teraflops is 1 petaflop.

Snelste supercomputer haalt 149 petaflops

Onderaan de top-500 supercomputers wordt de grens van 1 petaflop net gehaald. Bovenaan scoort IBM met de Summit-supercomputer die momenteel bijna 149 petaflops bereikt. Ook in de vorige editie stond de Summit helemaal bovenaan. De Summit staat geïnstalleerd in Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Nummer 2 in de lijst is trouwens ook van de hand van IBM. Hun Sierra haalt 94,6 petaflops en staat in Lawrence Livermore National Laboratory in Californië. In de top-10 zijn er trouwens maar weinig verschuivingen. Op nummer 3 en 4 prijken supercomputers uit China die respectievelijk 93 en 61,4 petaflops halen.

China leidt

China telt met 219 het meeste aantal supercomputers in de top-500 gevolgd door de Verenigde Staten met 116 supercomputers. Japan volgt op ruime afstand met 29 gevolgd door Frankrijk als eerste Europese land met 19 vermeldingen in de top-500. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland moeten zich met respectievelijk 18 en 14 vermeldingen tevreden stellen. De Chinese dominantie blijkt overigens ook in de vendors. Van de 500 supercomputers op de lijst zijn er 173 van Lenovo. Dat maakt van Lenovo de grootste leverancier in de Top500.