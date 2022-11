De Belgische verse voedingsgroep Ter Beke heeft Peter Bal benoemd tot nieuwe CIO en opgenomen in het directiecomité. Bal komt van ZF (Wabco), waar hij afgelopen zomer stopte als Vice President en Business Leader Digital Customer Services.

'De plannen en cultuur van Ter Beke spreken mij erg aan', aldus Peter Bal. 'Ik kijk ernaar uit om al mijn collega's te leren kennen en met hen samen te werken aan de toekomst en het succes van het bedrijf. Ik ben ook enthousiast om een nieuwe industrie te leren.' Ter Bal voegt eraan toe dat hij het bedrijf wil laten groeien door verdere digitalisering.

CIO of the Year 2015

Bal was gedurende vijf jaar lang Vice President en Business Leader Digital Customer Services bij ZF. Hij was ook elf jaar CIO bij Wabco dat in 2020 gekocht werd door ZF. Voor die periode werd Peter Bal door Data News nog bekroond tot CIO of the Year in 2015.

Ter Beke is een Belgische versgroep die een breed scala aan versproducten en aanverwante diensten veilt in heel Europa, genoteerd op Euronext.

'De plannen en cultuur van Ter Beke spreken mij erg aan', aldus Peter Bal. 'Ik kijk ernaar uit om al mijn collega's te leren kennen en met hen samen te werken aan de toekomst en het succes van het bedrijf. Ik ben ook enthousiast om een nieuwe industrie te leren.' Ter Bal voegt eraan toe dat hij het bedrijf wil laten groeien door verdere digitalisering.Bal was gedurende vijf jaar lang Vice President en Business Leader Digital Customer Services bij ZF. Hij was ook elf jaar CIO bij Wabco dat in 2020 gekocht werd door ZF. Voor die periode werd Peter Bal door Data News nog bekroond tot CIO of the Year in 2015.Ter Beke is een Belgische versgroep die een breed scala aan versproducten en aanverwante diensten veilt in heel Europa, genoteerd op Euronext.