Peter Lenaerts wordt tijdelijk hoofd van de ICT-afdeling bij DP World.

Lenaerts is actief als freelance IT & Program manager. In het verleden werkte hij onder meer bij Bpost, was hij CIO bij Carrefour en deed hij eerder al opdrachten voor onder meer Colruyt Group.

Voor zijn nieuwe functie werkt hij sinds april in de logistieke sector, specifiek de Antwerpse haven. Bij DP World, voluit Dubai Ports World, wordt hij Chief Information & Innovation Officer, CIIO.

Lenaerts komt aan zet na het vertrek van de vorige CIO. Maar het is niet de bedoeling dat hij louter de dagelijkse gang van zaken overneemt tot er een opvolger is. 'Rond transformatie en de rol van ICT zijn er wel wat uitdagingen,' zegt hij aan Data News. 'Het is geen geheim dat ICT servicing binnen de logistieke sector toeneemt. De connectiviteit in ecosystemen wordt alsmaar belangrijker.'

