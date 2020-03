Een petitie die momenteel meer dan 400.000 keer is ondertekend wil pornosite Pornhub sluiten. De site is mee verantwoordelijk voor mensenhandel en doet te weinig om uploaders te controleren.

Pornhub is een van de bekendste erotische sites ter wereld en laat ook toe dat gebruikers zelf video's uploaden. Maar daar gebeurt amper controle op waardoor ook beelden van verkrachtingen en minderjarigen zonder probleem online geraken en zelfs worden geverifieerd.

Initiatiefneemster Laila Mickelwait haalt bij haar petitie onder andere het voorbeeld aan van een meisje van vijftien jaar dat al een jaar vermist was, tot er maar liefst 58 video's met haar werden ontdekt op Pornhub. In de beelden werd het meisje misbruikt en verkracht.

Om de petitie kracht bij te zetten heeft ze ook de site Trafficinghub.com opgezet waar mensen geld kunnen doneren in de strijd tegen dergelijke pornosites.

Wat de zaak nog pijnlijker maakt is dat de account waarmee video's van het meisje werden geupload geverifiëerd werd door Pornhub. Daardoor leek het alsof de video's met toestemming en door volwassenen werden gemaakt. Mickelwait zegt dat die verificatie simpelweg een foto van de persoon is, waar ze een papier met hun gebruikersnaam op vasthouden, zelf slaagde ze er in amper tien minuten in om geverifiëerd te geraken. Echte controle van leeftijd of naam gebeurt niet.

Mickelwait klaagt aan dat Pornhub enerzijds 42 miljard bezoekers per jaar krijgt, 6 miljoen video's per jaar toevoegt en geld verdient met advertenties, maar anderzijds amper acties onderneemt om seksueel misbruik tegen te gaan. Ze is overigens niet de eerste die dat doet. Eerder waren er ook al acties tegen wraakporno op Pornhub.

Net omdat de site een enorm bereik heeft, slechte verificatie heeft en content niet op voorhand controleert, is ze mede verantwoordelijk aan mensenhandel en misbruik volgens Mickelwait. Met de petitite roept ze daarom op om Pornhub te sluiten en de eigenaars van het bedrijf achter de pornosite voor de rechtbank te dagen.

Die eigenaars zijn Feras Antoon en David Tassillo, CEO en COO van Mindgeek, een bedrijf dat op papier in Luxemburg zit, maar in praktijk vanuit Canada werkt. Mindgeek is ook eigenaar van RedTube, YouPorn, GayTube, Brazzers en tal van andere erotische sites.

