Apotheek beheerssoftware Pharmony krijgt een investering van anderhalf miljoen euro.

Het Waalse Pharmony legt zich toe op beheersoftware voor apotheken via een SaaS-model. Daarbij kunnen apotheken samenwerken, zowel als onafhankelijke, als keten of groep en dat met software in de cloud die zowel op pc's als mobiel werkt.

Het geld is afkomstig van het Franse Sephira Group, dat zich in Frankrijk toelegt op systemen voor gezondheidsinformatie. Eerder ontving het bedrijf al investeringen van Swisslog.

Met de investering is het de bedoeling om het bedrijf commercieel te versnellen op Europees niveau. "Deze kapitaalsverhoging is een sterk teken van vertrouwen van de markt voor ons model," zegt medeoprichter Olivier Devue.

