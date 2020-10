Philippe Jaeken, de Belgische topman van DXC Technology, gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Frédéric Hertogs.

Jaeken werkte meer dan twintig jaar voor CSC. Al in 2001 werd hij country manager voor België en Nederland. Toen CSC in 2017 fuseerde met HPE Enterprise Services tot DXC Technology, bleef hij het fusiebedrijf leiden.

Voor zijn komst naar CSC was Jaeken onder meer actief bij Zetes, NCR, Philips en Zenitel.

Jaeken meldt zelf op LinkedIn dat hij met pensioen gaat en dankt daarbij zijn klanten, werknemers en partners. Hij wordt opgevolgd door Frédéric Hertogs. Hij kwam een jaar geleden over van Capgemini waar hij vicepresident en head of financial services was.

