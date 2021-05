Philippe Le Cerf ruilt Gartner in voor De Lijn. Hij start in de loop van juni als directeur ICT & digitalisering.

Le Cerf is sinds 2017 executive partner bij analistenbureau Gartner. Daarvoor was hij CIO bij Vinçotte, was hij zes jaar lang director IT strategy bij Mobistar (nu Orange) en werkte hij onder meer bij Inbev, Belgacom en als onderzoeker aan de KU Leuven.

Nu ruilt hij de analistenwereld voor het Vlaamse vervoersbedrijf waar hij zal instaan voor IT en digitalisering. ICT zat tot voor kort in het takenpakket van Sylvie Verroken, directeur Financiën en ICT, maar omdat het belang van technologie toeneemt wordt die bevoegdheid nu opgesplitst.

Le Cerf zal bij De Lijn instaan voor de verdere digitalisering, de ontwikkeling van applicaties, cyberveiligheid, infrastructuur en ict-operaties.

