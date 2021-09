Na de overname van haar eerste Waals datacenter, stelt LCL Philippe Lipinski aan voor de uitbreiding van haar Waals klantenbestand.

Philippe Lipinski © .

Overname

Lipinski is nieuw in de datacenterniche, maar werkt al heel zijn carrière in IT. Naast het aantrekken van meer Waalse klanten, wil LCL ook meer operatoren zich laten aansluiten bij het datacenter in Gembloux.'Ik werk al sinds het begin van mijn carrière in de IT-sector, maar heb nog nooit voor een datacenterbedrijf gewerkt. Dit leek me het ideale moment om hier verandering in te brengen en de uitdaging aan te gaan', zegt Lipinski (60). Lipinski komt over van Exertis Enterprise Belgium en werkte de afgelopen twintig jaar voor diverse spelers, waaronder bijna 7 jaar voor HPE en vijf jaar bij EMC (vandaag Dell Technologies).LCL nam in juni Cofely Data Solutions over. De facto gaat het om het datacenter van Engie Solutions in Gembloux. Daarmee heeft LCL voor het eerst een datacenter in Wallonië. De ambitie is om nu het lokale klantenbestand verder uit te breiden.