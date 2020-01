Wiko mag van de rechter geen mobiele telefoons meer in Nederland verkopen. Het bedrijf maakt volgens het gerechtshof in Den Haag inbreuk op een patent van Philips. Ook in andere landen lopen procedures tegen de Frans-Chinese smartphonemaker.

Het vonnis van het gerechtshof in Den Haag dateert al van eind december, maar werd pas deze week gepubliceerd. Eerder had Wiko nog gelijk gekregen van de rechtbank. Het Philips-patent in kwestie heeft betrekking op UMTS- en LTE-technologie die in smartphones noodzakelijk is voor mobiele dataverbindingen. Wiko meende dat het patent niet geldig was, maar het gerechtshof in Den Haag oordeelde anders.

Wiko krijgt nu vier weken de tijd om alle mobiele telefoons terug te halen van verkopers en die te vergoeden. Het dochterbedrijf van het Chinese Tinno Mobile moet een dwangsom betalen aan Philips voor elke dag dat het daaraan niet voldoet. Daarnaast moet de onderneming een schadevergoeding betalen aan Philips en de proceskosten voor zijn rekening nemen. Die zouden zijn opgelopen tot 580.000 euro.

Volgens JuvePatent heeft Philips in een aantal andere landen vergelijkbare patentinbreukprocedures tegen Wiko lopen. Het zou daarbij onder meer gaan om Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Of Philips ook in België stappen overweegt tegen de smartphonebouwer, wil het bedrijf niet zeggen. "We kunnen alleen bevestigen dat er inderdaad procedures tegen Wiko lopen bij verschillende rechtbanken. Meer informatie daarover kunnen we op dit moment niet geven", aldus een woordvoerder van Philips.

Wiko was halverwege 2016 nog de vierde speler op de Belgische markt met - destijds - een marktaandeel van zes procent.

Het vonnis van het gerechtshof in Den Haag dateert al van eind december, maar werd pas deze week gepubliceerd. Eerder had Wiko nog gelijk gekregen van de rechtbank. Het Philips-patent in kwestie heeft betrekking op UMTS- en LTE-technologie die in smartphones noodzakelijk is voor mobiele dataverbindingen. Wiko meende dat het patent niet geldig was, maar het gerechtshof in Den Haag oordeelde anders.Wiko krijgt nu vier weken de tijd om alle mobiele telefoons terug te halen van verkopers en die te vergoeden. Het dochterbedrijf van het Chinese Tinno Mobile moet een dwangsom betalen aan Philips voor elke dag dat het daaraan niet voldoet. Daarnaast moet de onderneming een schadevergoeding betalen aan Philips en de proceskosten voor zijn rekening nemen. Die zouden zijn opgelopen tot 580.000 euro.Volgens JuvePatent heeft Philips in een aantal andere landen vergelijkbare patentinbreukprocedures tegen Wiko lopen. Het zou daarbij onder meer gaan om Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Of Philips ook in België stappen overweegt tegen de smartphonebouwer, wil het bedrijf niet zeggen. "We kunnen alleen bevestigen dat er inderdaad procedures tegen Wiko lopen bij verschillende rechtbanken. Meer informatie daarover kunnen we op dit moment niet geven", aldus een woordvoerder van Philips.Wiko was halverwege 2016 nog de vierde speler op de Belgische markt met - destijds - een marktaandeel van zes procent.