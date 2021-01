Het Nederlandse medische technologiebedrijf Philips is vorig jaar gegroeid, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis.

De omzet is in het vierde kwartaal op vergelijkbare basis gegroeid met ongeveer 7 procent tot 6 miljard euro, aldus het bedrijf. Door de versnelde groei in het slotkwartaal gingen ook voor het hele jaar de omzet en winst vooruit. De omzet van Philips steeg op vergelijkbare basis met 3 procent tot 19,5 miljard euro. De winst kwam uit op 1,2 miljard euro, een toename van 13 miljoen euro ten opzichte van 2019.

Uitgestelde investeringen

Waar Philips in het begin van het jaar nog veel last had van de coronacrisis, waardoor ziekenhuizen geplande investeringen uitstelden, trok dat later in 2020 bij. Bovendien liep het orderboek daardoor nog sneller vol zodat Philips ook met vertrouwen het huidige jaar tegemoet ziet. In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst, onder meer door een hogere winstmarge als gevolg van kostenbesparingen.

De omzet is in het vierde kwartaal op vergelijkbare basis gegroeid met ongeveer 7 procent tot 6 miljard euro, aldus het bedrijf. Door de versnelde groei in het slotkwartaal gingen ook voor het hele jaar de omzet en winst vooruit. De omzet van Philips steeg op vergelijkbare basis met 3 procent tot 19,5 miljard euro. De winst kwam uit op 1,2 miljard euro, een toename van 13 miljoen euro ten opzichte van 2019.Waar Philips in het begin van het jaar nog veel last had van de coronacrisis, waardoor ziekenhuizen geplande investeringen uitstelden, trok dat later in 2020 bij. Bovendien liep het orderboek daardoor nog sneller vol zodat Philips ook met vertrouwen het huidige jaar tegemoet ziet. In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst, onder meer door een hogere winstmarge als gevolg van kostenbesparingen.