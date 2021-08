TP Vision brengt onder de merknaam Philips in december een nieuwe premium set draadloze oortjes uit. De Fidelio T1 wordt gekenmerkt door een strak design en geavanceerde snufjes als Hybrid Noise Cancelling Pro+ en Bluetooth 5.2-technologie met LDAC-ondersteuning.

De Philips Fidelio T1 lijkt op het eerste gezicht een rechtstreekse concurrent te worden voor de Sony WF-1000XM4. Ook die zogeheten in-ear oortjes zijn volledig draadloos, komen in een handige oplaadcase voor wireless charging, en kosten met 299 euro ongeveer net zo veel (de Sony's kosten 19 euro minder).

Google Assistent

In de compacte dopjes wist de fabrikant toch nog voldoende plaats te maken voor een grote dynamische 10mm driver, die volgens TP Vision garant staat voor imposante bassen. Voor de ruisonderdrukking beschikt elk dopje over twee microfoons die het omgevingsgeluid opvangen, waarna een processor dat zo goed mogelijk wegfiltert. Daarnaast heeft elk oortje een derde microfoon, voor het voeren van telefoongesprekken en het geven van stemcommando's via de Google Assistent.

Dankzij de Bluetooth 5.2-technologie en Google Fast Pair worden Android-toestellen automatisch gevonden om snel te kunnen koppelen. De ingebakken LDAC-codec garandeert bij de draadloze ontvangst bovendien muziekweergave in hoge resolutiekwaliteit. Met LDAC, een technologie van Sony overigens, kunnen er tot driemaal zoveel gegevens (tot 990 kbps) worden doorgeseind als via conventionele Bluetooth-audio.

Tikknoppen

Nog noemenswaardig zijn de tikknoppen op de dopjes, waarmee je nummers afspeelt, overslaat of pauzeert. Een IR-draagsensor detecteert trouwens wanneer de oordopjes op hun plaats zitten en kan de muziek pauzeren wanneer er een wordt verwijderd.

De levensduur van de oplaadbare batterij bedraagt negen uur met ANC (ruisonderdrukking) aan en nog eens 25 uur afspelen na bijtanken via de oplaadcase. Voor het luisteren zonder ANC geldt 13 uur en 35 uur. In twee uur tijd zijn de dopjes weer volledig opgeladen.

De Philips Fidelio T1 is verkrijgbaar in zwart of zilver. De bovenkant van de draagcase is afgewerkt met Muirhead-leer, in zwart of bruin. Nog niet meteen naar de winkel hollen: de nieuwe draadloze in-ears zijn pas verkrijgbaar vanaf december.

Philips Fidelio T1. © TP Vision

