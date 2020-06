Securitybedrijf Phished haalt een miljoen euro op. Daarmee wil het bedrijf haar personeelsbestand opbouwen en de buurlanden veroveren.

Phished helpt bedrijven door hun personeel herhaaldelijk te testen met phishingmails. Het bedrijf bestaat twee jaar en kon in die tijd al 250 klanten aantrekken in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Oprichter Arnout Van de Meulebroucke deed dat tot nu toe zo goed als alleen, samen met één werknemer. Daar komt nu verandering in. Het bedrijf haalt één miljoen euro op bij Jo Vandenbergh, de CEO van Bringme en de man achter vastgoedbedrijf Ertzberg. Hij krijgt zo een minderheidsbelang in Phished.

De samenwerking is geen toeval. De 24-jarige Van de Meulebroucke was voor de oprichting van Phished een werknemer van Vandenbergh.

Met de investering wil Phished groeien naar een tiental medewerkers, ook verhuist het naar de Bondgenotenlaan in Leuven, op dezelfde locatie als Bringme. De ambitie is om naast Groot Brittannië en Nederland op korte termijn ook in Frankrijk en Duitsland (legitieme) phishingdiensten aan te bieden.

"In het Verenigd Koninkrijk en in Nederland zijn we al stevig verankerd", zegt Van de Meulebroucke. "We hebben er een mooi klantenbestand en resellers van ons platform. Daarbovenop zijn dat heel 'volwassen' markten, bedrijven staan er op digitaal vlak verder, wat belangrijk is voor ons businessmodel."

