De Leuvense scale-up Phished opent een kantoor in New York waar Filip Bormans de Amerikaanse markt mag veroveren.

Phished groeide het afgelopen jaar stevig en kondigde begin dit jaar nog aan dat het volop bezig is met uit te breiden naar Europese landen. Azië of de VS stonden toen op de langetermijnplanning, maar nu kondigt het bedrijf toch aan in New York een kantoor te openen.

'Met deze push naar de Verenigde Staten willen we zijn waar hackers het hardst toeslaan. We hebben al een flinke voetafdruk in de VS, maar we willen er nu het gaspedaal dieper indrukken.' Zegt oprichter en CEO Arnout Van de Meulebroucke.

Dat gaspedaal wordt ingedrukt door Filip Bormans. Hij wordt Sales Director US en wordt zo verantwoordelijk voor de directe en indirecte sales in het land. Bormans werkte de afgelopen jaren onder meer voor Kyocera, Atos, Xerox en Norriq, telkens in salesfuncties. Daarvoor werkte hij onder meer voor Realdolmen en Telindus.

'We beginnen met voorsprong'

Phished legt zich toe op gepersonaliseerde phishingtesten, met de hulp van AI, en bijbehorende training. Het bedrijf kreeg in september nog een Data News Award als Startup of the Year.

In de VS heeft Phished al wat lokale concurrentie, maar daar is het bedrijf klaar voor. 'ons product staat op punt. Waar concurrenten stoppen, daar begint voor ons pas de fun. Ons product is van een ongekende kwaliteit, en de collega's die ons ondersteunen in dit nieuwe avontuur zijn van een hoog niveau - opmerkelijk voor een jong bedrijf als Phished. We beginnen haast met een voorsprong op de concurrentie,' zegt Bormans.

