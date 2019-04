Phishingmail probeert AXA- en Fortisklanten te misleiden met nieuwe bankkaarten (update)

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Een nieuwe phishingmail zogezegd namens AXA of BNP Paribas Fortis waarschuwt klanten dat ze een nieuwe bankkaart moeten aanvragen of er volgen kosten. AXA bevestigt dat het bericht vals is.

