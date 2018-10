Pichai: 'Niet zeker dat gecensureerde zoekmachine zal worden uitgerold'

Pichai deed zijn uitspraken op de Wired25 conferentie, waar hij voor het eerst toegeeft dat 'Operation Dragonfly', zoals het project intern bekend is, ook echt bestaat. Hij zegt dat Google aan het experimenteren is met zoeksoftware die zich aan de strenge censuurregels van China houdt, maar dat het nog helemaal niet zeker is of het bedrijf de zoekmachine ook zal lanceren. Volgens Pichai werd het interne project gestart om te zien wat er mogelijk is voor het bedrijf in China.

Veel van Google's diensten zijn daar nu geblokkeerd. Hoewel Google in zijn beginjaren actief was in het land, trok het zich een paar jaar geleden terug omdat het zich niet kon vinden in de steeds strenger wordende censuurregels die China oplegt.

Het idee dat Google nu toch zou buigen zorgt voor veel kritiek, zowel van buitenstaanders als van werknemers zelf. Enkelen zouden al hun ontslag ingediend hebben, en een duizendtal medewerkers ondertekenden een open brief waarin ze vragen aan hun management om meer transparant te zijn over het project.

Tot nu toe is daar dan ook weinig echt over gezegd. Pichai geeft nu voor het eerst toe dat het project bestaat, en dat het een experiment is om te kijken hoe een zoekmachine eruit zou zien die zich aan de censuur houdt.Volgens Pichai zou zo'n zoekmachine nog altijd meer dan 99 procent van de vragen kunnen beantwoorden. "Er zijn veel plekken waar we info kunnen leveren die beter is dan wat er nu beschikbaar is", aldus Pichai. Maar hij vertelt er meteen bij dat een eigenlijke stap richting China nog niet meteen aan de orde is. "We weten niet of we dit willen of kunnen doen in China, maar we vonden het belangrijk om te onderzoeken [wat er mogelijk is], gezien de belangrijkheid van de markt, en hoeveel gebruikers er zijn."

Hij zegt erbij dat zijn bedrijf zal proberen om zijn waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, te balanceren met de wetten van de landen waarin het opereert. China is daar een lastige uitdaging, geeft hij toe.