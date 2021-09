Na een hele reeks overnames in Frankrijk wordt Cassier aangetrokken als managing director voor de Franse markt. Hij moet het bedrijf verder doen groeien in het land.

Eurofiber is sinds 2019 actief in Frankrijk via overnames van ATE, Eura DC, Eurafibre, Lumos, FullSave en Netiwan. Vanaf 1 oktober worden die Franse activiteiten geleid door Pierre Cassier, de afgelopen vier jaar CEO van Exandium, een specialist in netwerkmonitoring. Daarvoor werkte hij onder meer voor Vedicis (deep packet inspection) en ericsson.

In zijn nieuwe rol zal Cassier cassier zich toeleggen op de expansiestrategie van Eurofiber in Frankrijk, zowel organisch als via overnames en fusies. Hij begint op 1 oktober.

39.700 kilometer

Eurofiber is een glasvezelspeler die in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk actief is met 39.700 kilometer glasvezel. In ons land partnert het bedrijf onder meer met Proximus voor diens glasvezeluitrol. Sinds 2015 is het bedrijf in handen van investeerder Antin Infrastructure Partners. Het bedrijf wordt geleid door Alex Goldblum.

