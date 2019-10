Pierre Dumont, managing director van Dimension Data, wordt country managing director voor NTT Belgium, het moederbedrijf van Dimension Data.

IT-integrator NTT heeft Pierre Dumont aangesteld om NTT Belgium te leiden. De huidig managing director van Dimension Data Belgium zet daarmee een stapje omhoog, naar de leiding van alle Belgische activiteiten van NTT.

Een en ander past in een breder plan om de verschillende takken van NTT samen te brengen. De van oorsprong Japanse telecomgigant herdoopte zich in juli tot NTT Ltd. In die holding moeten zowel de telecomtak NTT Communications, als de beveiligingsactiviteiten van NTT Security en de integratiediensten van Dimension Data terechtkomen.

Dumont staat al 20 jaar aan het hoofd van Dimension Data. In zijn nieuwe functie rapporteert hij aan Andrew Coulsen, CEO Europa voor NTT Ltd.