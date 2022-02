Robin Joncheere wordt de nieuwe topman van NTT in België. Hij volgt Pierre Dumont op die na 32 jaar bij het bedrijf zich op een passie gaat toeleggen.

Joncheere is momenteel vicepresident Sales & Go To Market voor NTT in België. Hij werkt al zo'n drie jaar voor het bedrijf, onder meer als Chief Digital Officer, hij zit ook in het executive management team van de Belgische afdeling. Eerder werkte hij onder meer voor Colruyt Group, Suez en Allianz.

Vanaf 1 april, het einde van het fiscaal jaar bij NTT, volgt hij Pierre Dumon op die daarmee een carrière van 32 jaar bij NTT (vroeger Dimension Data en ComTech), waarvan 22 jaar als managing director, afsluit. Tot die tijd zullen de twee samen aan de overdracht werken.

Dumont zelf dankt zijn team voor de afgelopen decennia. 'Het is nu tijd om het bedrijf over te dragen aan Robin, waarvan ik vertrouwen heb dat hij de transformatie en groei in België zal blijven leiden.'

Dumont zelf gaat een nieuwe uitdaging aan, maar stapt voor zover bekend niet naar een andere grote IT-speler. Hij geeft zelf aan dat hij nog geen concreet plan heeft, maar hij wil zijn passie voor wagens combineren met werken. Tegelijk wil hij lokale ICT-bedrijven ondersteunen in hun transitie naar onder meer software defined en as-a-service.

