De Fransman die momenteel al de Franse activiteiten van Motorola leidt, wordt voortaan ook verantwoordelijk voor de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse markt.

Oortmeyer is 46 en werkt sinds eind 2020 voor Motorola waar hij doorgroeide van sales director tot general manager voor de Franse markt. Daar komt nu ook de Benelux bij.

Eerder werkte hij onder meer als retail sales director bij Microsoft en vier jaar lang voor Nokia als account manager. Daarvoor was hij actief bij AUDIM en Siemens in verschillende commerciële rollen.

Motorola is een onderdeel van Lenovo en wil zich de laatste twee jaar opnieuw positioneren als een premiummerk.

Oortmeyer is 46 en werkt sinds eind 2020 voor Motorola waar hij doorgroeide van sales director tot general manager voor de Franse markt. Daar komt nu ook de Benelux bij.Eerder werkte hij onder meer als retail sales director bij Microsoft en vier jaar lang voor Nokia als account manager. Daarvoor was hij actief bij AUDIM en Siemens in verschillende commerciële rollen.Motorola is een onderdeel van Lenovo en wil zich de laatste twee jaar opnieuw positioneren als een premiummerk.