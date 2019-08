Digitaal prikbord Pinterest heeft in het tweede kwartaal meer nieuwe gebruikers aan zich weten te bonden. Het platform heeft nu 300 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Dat is 30 procent meer dan een jaar geleden.

Pinterest verdiende in de afgelopen maanden 261,2 miljoen dollar, omgerekend 235 miljoen euro. Dat is twee derde meer dan een jaar geleden. Dat was niet alleen te danken aan de groei van het aantal gebruikers, maar ook aan de groeiende vraag naar advertentieruimte op Pinterest. Over heel 2019 denkt Pinterest 1,1 miljard dollar te verdienen.

Pinterest ging in april naar de beurs in New York. Door de kosten daarvoor leed het bedrijf afgelopen kwartaal een nettoverlies van bijna 1,2 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog 38,4 miljoen dollar verlies. Dat is een stijging van 2.919 procent.