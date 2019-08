Voormalig Google-ingenieur Anthony Levandowski wordt aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Het gaat om gelijkaardige vorderingen als in een eerdere rechtszaak tussen Waymo en Uber in 2017.

Anthony Levandowski, een voormalige ingenieur voor Google's Waymo-divisie voor zelfrijdende wagens, wordt door de openbare aanklager in Noord-Californië voor de rechtbank gebracht. Hij zou bedrijfsgeheimen bij zijn voormalige werkgever hebben gestolen en geprobeerd hebben om die door te verkopen.

Levandowski werkte voor Google's dochterbedrijf Waymo, een pionier in zelfrijdende wagens, voordat hij vertrok om zijn eigen bedrijf Otto op te starten. Die laatste specialiseerde zich in zelfrijdende trucks. Hij verkocht de start-up als snel voor 680 miljoen dollar aan Uber, waar hij het onderzoek naar zelfrijdende wagens ging leiden.

Volgens de huidige aanklacht heeft Levandowki bewust bedrijfsgeheimen gestolen rond de lidar-technologie die Google gebruikt in zijn autonome wagens. De klacht stelt onder meer dat Levandowski al met Uber aan het onderhandelen was in september van 2015, vier maanden voordat hij Google verliet. Tijdens zijn laatste maand als werknemer van Google zou Levandowski ook 14.000 bestanden hebben gedownload met informatie over de hardware die Waymo's zelfrijdende wagens gebruiken. Hij zou de bestanden van de Google Drive op het werk hebben gehaald en ze hebben overgezet van zijn werklaptop naar zijn persoonlijke computer.

"We hebben allemaal het recht om van job te veranderen, maar niemand heeft het recht om zijn zakken te vullen onderweg naar de deur. Diefstal is geen innovatie," schrijft openbaar aanklager David L. Anderson in een mededeling.

Als de aanklacht bekend voorkomt, dan is dat omdat gelijkaardige claims al twee jaar geleden naar buiten kwamen. Google startte toen een rechtszaak tegen Uber, waarbij het onder meer aangaf dat Levandowski meer dan 14.000 vertrouwelijke ontwerpbestanden met hem had meegenomen toen hij vertrok. Volgens Google gebruikte Uber die informatie om sneller te kunnen ontwikkelen. Levandowski werd in 2017 bij Uber ontslagen en de rechtszaak werd geschikt voor zo'n 244 miljoen euro en de belofte van Uber dat het geen hardware of software zou gebruiken die uit de bestanden van Waymo werd gehaald.

De zaak krijgt nu dus een officieel gerechtelijk staartje .