De Belgische VMS-leverancier Connecting-Expertise wordt onderdeel van de Pixit Group, een belangrijke leverancier van recruitment- en HR-oplossingen. Hiermee wil de groep zijn aanbod verder versterken en de activiteiten uitbreiden.

Connecting-Expertise, een SaaS VMS-platform voor de Belgische markt met blue chip-klanten, was tot nu toe in handen van USG People Belgium. Als onderdeel van de Pixid Group zal het bedrijf onder de eigen naam blijven opereren en de samenwerking met USG People behouden door producten en diensten aan de huidige USG-klanten te leveren.

Schaalbaar en kosteneffectief

De Pixid Group lijfde in 2018 al de Nederlandse CRM- en ATS-leverancier Carerix in. Met de overname van Connecting-Expertise wil de Keensight Capital-backed groep het 'leiderschap in de Benelux verstevigen' en Antwerpen toevoegen aan zijn bestaande kantoren in Parijs, Rotterdam en Londen (sinds de overname van The Internet Corporation in 2017).

Het platform van Connecting-Expertise omvat een geïntegreerde software-oplossing die alle stappen van het wervingsproces automatiseert: van werving en contractbeheer tot tracking en facturering. Daarnaast biedt Connecting-Expertise klanten gepersonaliseerde pakketten die passen bij hun wervingsstrategie. 'Dit komt overeen met de aanpak van Pixid Group, waardoor klanten hun uitzendkrachten efficiënt kunnen beheren via een eenvoudig, schaalbaar en kosteneffectief platform', klinkt het.

Drie miljoen geregistreerde werknemers

De technologie van Pixid Group is momenteel verantwoordelijk voor het invullen van bijna één op de drie tijdelijke posities in Frankrijk. Sinds de investering van Keensight in 2015, heeft de groep haar groeiverhaal verder versneld. Vandaag heeft het bedrijf, ook leverancier van SaaS HCM-oplossingen, activiteiten in 20 landen in Europa en Noord-Amerika. Het klantenbestand is gegroeid van 1.500 Franse firma's naar 18.000 wereldwijde uitzendbureaus en -bedrijven. In 2019 telde de groep meer dan drie miljoen geregistreerde werknemers in haar database.

