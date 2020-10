De lokale politie van de Vlaams-Brabantse Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) heeft de voorbije weken verschillende meldingen gekregen van burgers die het slachtoffer geworden zijn van een oplichting via WhatsApp. De slachtoffers werden veelal 250 tot 2.000 euro lichter gemaakt.

De oplichters gaan steevast op dezelfde manier te werk, zegt commissaris Wannes Monteyne. 'Op de een of andere manier geraken ze aan je gegevens. Vervolgens sturen ze je in naam van je zoon, dochter, zus, vader of ander nauw familielid een bericht met de vraag om snel geld te storten op een bepaald rekeningnummer, omdat ze hun telefoon kwijt zijn geraakt of omdat er dringend een grote aankoop betaald moet worden.'

Zeer geloofwaardig

De berichten komen zeer geloofwaardig en echt over. De slachtoffers willen hun familielid uiteraard 'helpen' en storten onmiddellijk het geld. 'Alleen blijkt later, als ze zoon- of dochterlief bellen, dat er helemaal geen probleem was', aldus Monteyne. 'De oplichters zijn er dan al met het geld vandoor, dat gestort werd op een ongekend rekeningnummer'.

De politie van de Zennevallei ontving de laatste weken verschillende meldingen van mensen die het slachtoffer geworden zijn van een dergelijke oplichting. Vaak gaat het om bedragen tussen de 250 en 2.000 euro, soms ook meer. 'Let dus op met zulke berichten en ga niet over tot betaling', waarschuwt de politie.

