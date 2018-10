Plan om Nederlandse illegale downloaders op te sporen ligt stil

Afgelopen zomer kondigde de filmdistributeur aan dat hij vanaf december IP-adressen zou verzamelen van wie illegaal de film 'The Hitman's Bodyguard' downloadde. Vervolgens zou het via de providers die personen identificeren en een boete van 150 euro opleggen.

Een jaar na de aankondiging en negen maanden na de start is het onduidelijk of dat effectief is doorgegaan. Dutch FilmWorks wist in een eerste reactie aan Data News te zeggen dat de gegevens momenteel bij een provider liggen ter identificatie. Maar bij verdere navraag over de status van het project wou de organisatie enkel kwijt dat het project loopt. Hoeveel mensen zijn betrapt en of de providers meewerken met het project wil Dutch FilmWorks niet kwijt.

Rondvraag van Data News bij de grootste Nederlandse providers geeft een iets ander beeld. KPN zegt geen verzoeken van Dutch FilmWorks te hebben ontvangen. "Wij gaan niet zomaar in op dit soort verzoeken. Alleen als daar een harde grondslag voor bestaat, normaal gesproken een gerechtelijk bevel, zullen wij NAW-gegevens (namen en adressen, nvdr.) verstrekken", aldus een woordvoerder van het bedrijf. XS4ALL, een dochter van KPN, zegt eveneens dat het nog geen vorderingen van Dutch FilmWorks heeft ontvangen. Maar het bedrijf voegt er meteen aan toe dat het geen NAW-gegevens doorgeeft omdat dit in strijd is met de privacywet. Wel heeft het een procedure waarbij het een klager en beklaagde anoniem met elkaar in contact kan brengen. Ook kabeloperator VodafoneZiggo zegt dat het dergelijke informatie alleen verstrekt als de rechter hem daartoe dwingt met een uitspraak.

Ziggo en KPN voorzien samen het overgrote deel van de Nederlandse consumentenmarkt van breedband. Op de vraag bij welke provider Dutch FilmWorks dan wel IP-adressen heeft liggen ter identificatie, wil de organisatie niet antwoorden.

Een mogelijke optie is dat Dutch FilmWorks bekijkt of het langs de rechter zal passeren om providers te dwingen. Maar op dit moment is er, op basis van een korte zoekactie bij Rechtspraak.nl geen recente uitspraak daarover gedaan. Het lijkt er dus op dat de filmdistributeur vol ambitie aan het project is begonnen, maar dat het een jaar later on hold staat. Al wil Dutch Filmworks dat zo niet benoemen.