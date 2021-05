Plannen van Facebook om een speciale Instagram-versie voor kinderen te maken, stuiten op grote weerstand in de VS. Tientallen staten hebben Facebook-topman Mark Zuckerberg in een brief opgeroepen om af te zien van de dienst die zich zou richten op kinderen jonger dan 13 jaar.

Volgens de briefschrijvers zou het gebruik van sociale media schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Wie actief is op sociale media zou namelijk te maken krijgen met allerlei 'uitdagingen' en kinderen zou dat beter bespaard kunnen blijven. Ook benadrukken de staten dat Facebook naar hun mening in de afgelopen jaren te weinig gedaan heeft om het welzijn van kinderen op zijn platforms te beschermen.

Verkennend onderzoek

Facebook heeft in een reactie laten weten nog bezig te zijn met verkennend onderzoek voor een mogelijke kinderversie van Instagram. Ook benadrukte het bedrijf sowieso geen advertenties toe te staan als er daadwerkelijk zo'n Instagram-versie voor kinderen zou komen.

Het is niet voor het eerst dat er kritiek klinkt op de plannen. Vorige maand nog riep Campaign for a Commercial-Free Childhood topman Zuckerberg eveneens op om geen kinderversie van Instagram te maken.

