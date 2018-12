Plantronics koopt corruptiezaak Polycom af

Plantronics maakte in augustus bekend dat zowel de SEC als de Amerikaanse justitie een onderzoek naar Polycom voeren. Dat gebeurt nadat Polycom melding maakte van 'mogelijk ongepast gedrag' van ex-werknemers in zijn Chinese vestiging. De feiten zouden dateren van voor het bedrijf van de beurs verdween in 2016.

Polycom, dat zich toelegt op unified communication en collaboration, werd in juli voor zo'n 2 miljard dollar overgenomen door Plantronics. Amper twee jaar nadat Siris Capital het bedrijf in september 2016 van de beurs haalde voor datzelfde bedrag.

Volgens Reuters bevestigt noch ontkent Polycom de eerdere beschuldigingen van de SEC en justitie dat het bedrijf de wetten rond buitenlandse corruptie heeft geschonden.