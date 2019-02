'Platform as a Service' dit jaar goed voor 20 miljard dollar omzet

Volgens Gartner is vandaag 48 procent van het PaaS-aanbod cloud-only. Het analistenbureau identificeert 360 vendors in 21 marktsegmenten, samen goed voor 550 producten (offerings). Daarbij merkt Gartner op dat 90 procent van hen binnen één segment blijft.

Dat bijna de helft cloud-only is, in plaats van on premise, ziet het bedrijf als een logische shift waarbij cloud mainstream geraakt en nu ook strategische investeringen krijgt.

"Veel organisaties gaan ervan uit dat on premise computing nog een lange tijd zal blijven bestaan. Maar bijna de helft van de aanbieders zetten in op groei in de cloud en kiezen voor meer moderne en efficiënte cloud-only aanbiedingen," zegt Yefim Natis, research vice president bij Gartner.

Dit jaar zal de PaaS-markt naar schatting goed zijn voor zo'n twintig miljard dollar per jaar. Tegen 2022 zal dat volgens Gartner oplopen tot 34 miljard dollar.