Play Store blijft vatbaar voor malware

De malware, die van ontdekker Trend Micro de naam AndroidOS_HiddenAD meekrijgt, blijft gebruikers elke 15 tot 30 minuten advertenties voorschotelen, maar verbergt zich intussen waardoor de app moeilijk te verwijderen valt.

Trend Micro ontdekte in totaal 85 apps, meestal vermomd als games of apps die als afstandsbediening functioneren. Maar eens gedownload en geïnstalleerd tonen ze vooral advertenties over het hele scherm. De eigenlijke app werkt niet of amper, in veel gevallen lijkt de app zelfs volledig te verdwijnen, al blijft ze op de achtergrond actief om regelmatig het scherm te vullen met advertenties.

Het goede nieuws is dat de malware geen data lijkt te stelen of andere ernstige feiten pleegt, maar een telefoon die de hele dag door wordt overspoeld met reclame is evenmin een pretje om te gebruiken.

De ontdekking is wel een kleine blamage voor Google. Malware op Android komt vooral voor via illegaal gedownloade apps die buiten de officiële Play Store worden gedownload. In dit geval gebeurde dat gewoon via de Play Store, waar de apps samen zo'n negen miljoen keer werden gedownload. Google heeft ze intussen wel verwijderd. Maar dat deze apps gewoon via het reguliere kanaal te vinden zijn, toont dat Android na tien jaar nog steeds onvoldoende controleert op malafide apps.