Sinds de opkomst van de consoles zijn er wereldwijd meer dan 1,56 miljard spelcomputers verkocht. De succesvolste console is nog altijd de PlayStation 2 met een marktaandeel van 10,07 procent. Dit blijkt uit onderzoek van marktvorser Learnbods.

In totaal verkocht Sony Computer Entertainment wereldwijd 157,68 miljoen exemplaren van de PlayStation 2 - een console waarvan de productie in 2012, na bijna dertien jaar, werd stopgezet. De tweede plaats is voor de Nintendo DS waarvan 154,9 miljoen stuks over de toonbank gingen, gevolgd door de Game Boy met 118,69 miljoen exemplaren.

Plek vier is voor de PlayStation 4 (109,86 miljoen) die later dit jaar zal worden opgevolgd door de PS5. De top vijf wordt gecompleteerd door de oorspronkelijke PlayStation-console (102,5 miljoen) die het levenslicht zag in 1994. De eerste Microsoft-spelcomputer in het rijtje, de Xbox 360, vinden we pas op de achtste plek (85,8 miljoen). Microsoft betrad de markt van de gameconsoles in 2001 dan ook relatief laat.

De PlayStation 2 die de lijst aanvoert, bleek het meest populair in Europa, met 55,28 miljoen exemplaren. In Noord-Amerika gingen er 53,65 miljoen PS2's over de toonbank, in thuisland Japan waren dat er 23,18 miljoen.

