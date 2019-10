Sony lanceert in de feestperiode van volgend jaar zijn nieuwe spelconsole. Die zal PlayStation 5 (PS5) heten, zo heeft de Japanse technologiereus bekendgemaakt.

In april had het magazine Wired al details bekendgemaakt over de console van de volgende generatie van Sony. Die zal niet langer een klassieke harde schijf hebben, maar een solid state drive, waardoor spelletjes sneller kunnen opstarten. De console zal bovendien een grafische update krijgen tegenover de huidige PS4, en ondersteunt nu onder meer ray tracing, een nieuwe manier om lichteffecten in een game voor te stellen.

Daarnaast krijgen de controllers van het toestel zogeheten haptische feedback. Dat betekent dat de controllers meetrillen met de actie, zodat de gamer in zijn of haar handen voelt wat er op het scherm gebeurt. Sony wil dat gamers daarmee meer opgaan in hun spel. "Tegen een muur crashen met een raceauto voelt heel anders dan een tackle op een voetbalveld. Je voelt verschil wanneer je door gras rent of door de modder ploegt", aldus Sony in een persbericht.

Een prijs voor het toestel is nog niet bekend, al heeft Sony zelf aangekondigd dat de PlayStation-consoles duurder kunnen worden als de handelsoorlog tussen de VS en China blijft duren. Met de aankondiging van de lanceringsdatum, maakt Sony zich overigens op voor een nieuw robbertje 'consolevechten'. Eerder had Microsoft al bekendgemaakt eind volgend jaar ook een nieuwe versie van zijn Xbox-console op de markt te brengen. Sony's huidige console, de PS4, is ondertussen honderd miljoen keer over de toonbank gegaan.