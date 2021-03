Sony wil de PS5 deze zomer via een update klaarstomen voor een interne geheugenuitbreiding. Dat meldt Bloomberg. Op dit moment is het lastig om de opslagcapaciteit van de spelconsole uit te breiden, terwijl de nieuwste games vaak extreem veel geheugen opslokken.

De standaardeditie van de PlayStation 5 is voorzien van een Solid State Drive (SSD) met een capaciteit van zo'n 825 gigabyte. Daarvan is echter maar 667,2 GB geheugen daadwerkelijk beschikbaar voor games, terwijl het nieuwste Call of Duty-spel bijvoorbeeld alleen al 133 GB opslokt.

Door de SSD - veel sneller dan een klassieke harddrive - en het modernere ontwerp van de PS5-architectuur laden games op de nieuwe console een stuk sneller, maar kunnen gebruikers niet zomaar de eerste de beste externe harde schijf aansluiten: zo'n drive kan uitsluitend voor de 'oudere' PS4-spellen worden ingezet.

Oververhitting voorkomen

Het goede nieuws is dat elke PlayStation 5 van huis uit is uitgerust met een uitbreidingsslot voor een tweede SSD van het zogeheten M.2-type. Dat slot is door Sony tot op heden echter niet geactiveerd, maar volgens Bloomberg is er dus een oplossing in de maak. Een firmware-update moet de ventilatoren van de PlayStation 5 sneller laten draaien, om zo te voorkomen dat de PS5-hardware, na installatie van extra intern geheugen, oververhit raakt.

De PlayStation 5 is eenvoudig te openen, door de witte kunststof beschermkappen te verwijderen. Het toevoegen van extra intern geheugen is bijgevolg niet zo moeilijk, maar minder ervaren gebruikers laten dat karwei toch beter over aan een techneut.

Overigens moet het op termijn ook mogelijk worden om externe harde schijven of SSD's aan te sluiten waarop ook PS5-games ondergebracht kunnen worden. Maar over de timing van die functie is nog niets bekend.

