Sony heeft eindelijk de nieuwe virtualrealitybril voor zijn spelconsole PlayStation 5 voorgesteld. Wanneer de headset beschikbaar zal zijn, maakte het Japanse technologieconcern nog niet bekend.

In 2016 bracht Sony zijn eerste virtualrealitybril op de markt, toen nog voor de PlayStation 4. Daarvan verkocht het bedrijf meer dan vijf miljoen exemplaren. Die bril werkt ook nog op de PS5, via een speciale adapter die gebruikers gratis bij Sony kunnen aanvragen. De mogelijkheden en de beeldkwaliteit zijn dan echter niet van hetzelfde niveau als die van de nieuwe headset.

De PS VR2, zoals het gadget voluit heet, is weerom uitgevoerd in wit en zwart, en - dat is volledig nieuw - komt met twee ronde controllers met handvatten in het midden. Bij de vorige bril konden gamers gebruik maken van een of twee zogeheten Move Controllers, die opvielen door de gekleurde bol aan het uiteinde. Die waren echter niet specifiek voor de VR-headset ontwikkeld, maar werkten bijvoorbeeld ook samen met games die gebruikmaakten van een PlayStation Camera.

Verbeterde ergonomie

De focus bij het nieuwe ontwerp lag volgens PlayStation niet alleen bij een eleganter uiterlijk, maar ook bij een verbeterde ergonomie. Zo is de beeldkwaliteit beter, zullen gebruikers de lensafstand van de bril kunnen aanpassen aan hun ogen, is er een ingebouwde 'motor' voor haptische feedback en moeten speciale ventilatiegaten het aandampen van de bril voorkomen.

'Ons doel was om een bril te maken die je ondergedompeld houdt in de spelwereld, zodat je bijna vergeet dat je een headset en controllers gebruikt', luidt het in een blogpost. 'Wanneer we de PS VR2 lanceren, zal dat een gigantische stap voorwaarts betekenen voor de manier waarop we gamen in virtual reality.' Een preciese lanceerdatum maakte Sony evenwel nog niet bekend.

PS5 VR2. © Sony

