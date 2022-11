Liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar Sony PlayStation heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer de langverwachte VR2-headset op de markt komt, én wat ie gaat kosten.

De nieuwe PlayStation VR2-headset, bedoeld voor de PlayStation 5-console, zal vanaf 22 februari 2023 in de winkels liggen. Vooruitbestellen kan al vanaf 15 november en is - voor de echte fans - wellicht geen slecht idee, gezien de enorme schaarste waar de PS5 tot op heden zelf nog mee kampt.

Nog niet draadloos

De hardware van de nieuwe VR2-headset is op papier alvast veelbelovend. Zo omvat het toestel twee oled-displays van 2.000 x 2.040 pixels met een hoog dynamisch bereik (HDR) in 4K-kwaliteit en tot wel 120 frames per seconde. De scherpte van de beelden ligt daarmee vier keer hoger dan bij de originele PlayStation VR-headset (voor de PS4). Het toestel heeft ook ingebouwde eyetracking-camera's die je ogen kunnen volgen wanneer je richt of rondkijkt.

Geheel draadloos werkt de PlayStation VR2-headset helaas nog niet, maar de kabelsoep is gelukkig wel gereduceerd tot één USB-kabel die je rechtstreeks in de voorzijde van de PS5 plugt.

Compleet met Sense-controllers

De prijs van het gadget ligt wel gevoelig hoger dan die van de eerste bril die Sony PlayStation in oktober 2016 op de markt bracht, destijds voor een bedrag van 399 euro. Het nieuwe model verwisselt voor 600 euro van eigenaar. De prijsstijging zit 'm deels in de meer geavanceerde componenten, maar heeft ook te maken met het feit dat de headset compleet geleverd wordt met twee zogeheten PS VR2 Sense-controllers en een stereohoofdtelefoon.

Er komt ook een bundel van 650 euro, die tevens de game Horizon Call of the Mountain van de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games omvat.

Twintig geschikte games bij de lancering

Bezitters van de 'oude' VR-headset kunnen dat gadget ook op de PlayStation 5 aansluiten, via een adapter die de fabrikant desgevraagd kosteloos opstuurt. Je kan dan in elk geval de PS4 VR-games blijven spelen die je reeds in je bezit had. Omgekeerd zijn er wat meer beperkingen. Zo past de nieuwe bril niet meer op een PlayStation 4 en zijn de oude VR-games ook niet langer compatibel.

Sony maakt zich echter sterk dat er bij de lancering van de PlayStation VR2-headset twintig nieuwe spellen beschikbaar zullen zijn om te gamen in virtual reality. Enkele titels die intussen bekend zijn gemaakt, zijn Jurassic World Aftermath Collection, Crossfire: Sierra Squad, After the Fall, After the Fall en (het horrorgenre mag niet onbreken) Resident Evil en The Walking Dead: Sinners & Saints.

