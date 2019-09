De Galaxy Fold, de smartphone met opvouwbaar scherm van Samsung, zal dan toch niet in België te koop zijn. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling, maar toen kwamen problemen met het toestel aan het licht en werd de lancering wereldwijd uitgesteld.

De Galaxy Fold moest eigenlijk op 3 mei in België te koop zijn. Alles was geregeld: Proximus kreeg exclusiviteit om het toestel bij de lancering te verkopen en het zou 2.020 euro kosten. Maar toen bleek dat journalisten verschillende defecten vaststelden bij testtoestellen, stuurde Samsung het toestel terug naar de tekentafel.

Vrijdag brengt Samsung de vernieuwde versie van de Fold op de markt. Eerst in thuisland Zuid-Korea, en nadien in landen als Duitsland, Frankrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In België en Nederland is er geen lancering gepland, laat een woordvoerder weten aan Data News: "We waarderen de steun die we van onze Belgische klanten hebben ontvangen en zijn blij met hun continue support. Helaas hebben we vanwege de beperkte beschikbaarheid van Galaxy Fold ons wereldwijde lanceringsplan moeten herzien. Dat betekent dat de Galaxy Fold niet zal verschijnen in België." Een latere lancering van de telefoon in ons land is ook niet gepland.