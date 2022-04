De coronacrisis heeft bedrijven stevig getroffen. Voor sommigen gaf het de opportuniteit om grondig te digitaliseren, maar voor anderen werd het ook een les om te leren dat het anders, goedkoper en efficiënter kan.

Toen Corona toesloeg vreesde Abe Kleinfeld dat zijn bedrijf geen deals meer zou kunnen sluiten. Twee jaar later bloeit het bedrijf beter dan ooit 'we hebben enkel nog een kantoor als postadres, thuiswerk heeft innovatie of sales niet beïnvloedt,' vertelt de CEO van het Amerikaanse Gridgain.

We spreken Kleinfeld in een hotel nabij Palo Alto 'Want ons huidig kantoor is zelfs te klein om jullie (een groep van 15 mensen, nvdr) te verwelkomen.' Data News bezoekt hen als onderdeel van de IT Press Tour, waarbij Data News samen met andere Europese journalisten een reeks bedrijven in Silicon Valley bezoekt. De artikels over hen lees je de komende weken op onze site en in ons magazine.

GridGain legt zich toe op in-memory computing en bouwt daarbij verder op Apache Ignite dat het zelf ontwikkelde en sinds 2014 open source is. 'We zijn een laag tussen applicatie en database, maar in een uitgebreidere vorm kan GridGain ook de database worden.' Door handelingen in het intern geheugen uit te voeren, kan dat sneller en valt de workload vlotter te schalen.

Dat is het nadeel van open source: klanten kunnen ook kiezen om je niet meer te betalen en teruggaan naar het basismodel.

Drie jaar geleden was GridGain een bedrijf dat zich vooral op financiële spelers toelegde en een vijftigtal klanten had. Vandaag loopt dat op tot tweehonderd, met onder meer BNP Paribas en spoorbeheerder ProRail (de Nederlandse tegenhanger van Infrabel).

In eerste instantie zag het er minder rooskleurig uit. 'Toen zagen we dat onze omzet blij klanten kleiner werd. De beurs crashte, mensen gingen uit van een recessie en dus werden er veel uitgaven beperkt. Sommige van onze klanten zijn terug naar de gratis versie van onze service (Apache Ignite) gegaan. Want dat is het nadeel van open source: klanten kunnen ook kiezen om je niet meer te betalen en teruggaan naar het basismodel.'

Maar dat bleef niet lang duren, het bedrijf groeide de afgelopen jaren gemiddeld met veertig procent per jaar en draait momenteel een omzet van ongeveer 20 miljoen dollar met zo'n 125 mensen. Tegelijk kon het door corona ook haar kosten terugdringen. 'Vroeger stapte onze sales op het vliegtuig om klanten te leren kennen, maar daar hebben we 1-2 miljoen dollar aan reiskosten bespaard en naar Zoom gegaan. Plots kon je wel grote deals sluiten via de telefoon of online,' vertelt Kleinfeld.

Wat nog meer meespeelt is dat de pandemie ook een wake-up call was voor veel bedrijven die nog aan hun digitale transformatie moesten beginnen, of nauwelijks thuiswerkten. 'Plots werden transformatieprojecten veel sneller uitgerold, waar we ook klanten mee hebben gewonnen.'

Voor de eigen organisatie heeft GridGain geen ambitie om haar fysieke kantoren uit te breiden. 'We gaan het wel blijven evalueren, we hebben een klein kantoor en een Europees R&D center, maar dat is maar voor een paar mensen. In Noord-Amerika was remote werken al wel ingeburgerd, maar elders niet. Nu lijkt het eerder alsof mensen zaten te wachten op een kans om weer productiever te worden, want 45 minuten in de wagen zitten is tijdverlies en corona was daar een uitstekend excuus om thuis te werken.'

Gridgain Essentie: Gridgain heeft een in-memory computing platform en is het commercieel bedrijf achter Apache Ignite. Door transacties in het geheugen uit te voeren wil het snel miljoenen of zelfs miljarden zaken met elkaar verbinden, onder meer voor fraudedetectie of logistieke planning in real time. 20 miljoen dollar omzet 125-130 werknemers

