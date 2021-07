Een reeks grote Amerikaanse nieuwssites, waaronder The Washington Post, HuffPost en New York Magazine, tonen bij oudere artikels pornovideo's. De oorzaak ligt bij een failliete hostingsite.

Lezers van een hele reeks nieuwswebsites proestten de voorbije dagen hun koffie uit bij de ontdekking dat expliciete pornovideo's werden getoond bij de verder serieuze, niets-met-porno-te-maken-hebbende artikelen. Oorzaak ligt bij de manier waarop de sites video's linkten, schrijft techsite Motherboard.

Oeps

Ze gebruikten daarvoor VidMe, een dienst die in 2014 opgestart werd als concurrent voor YouTube. Video's op het vid.me-domein werden vervolgens door een reeks belangrijke en minder belangrijke sites verwerkt in artikels, zoals je ook vaak 'embedde' video's van YouTube in een stuk kunt vinden. Het idee daarbij is dat je een link naar een video in een artikel verwerkt, maar dat de eigenlijke clip gestreamd wordt vanaf een andere site.

Maar als concurrent van YouTube, haalde VidMe het niet, en de dienst stopte er een viertal jaar geleden mee. Dat betekent dat ook het vid.me-domein al enkele keren van eigenaar is veranderd. En de laatste nieuwe eigenaar lijkt dus een pornosite, schrijft twitteraar Doxie, die meteen een hele reeks (gecensureerde) voorbeelden in een draadje gooit.

Twitter hasn’t noticed but a now-defunct video hosting/advertising platform (VidMe) let their domain expire so it was purchased by a porn website, now there is NSFW porn all over the regular internet where their links were embedded lol



For example: https://t.co/UdPRFnq4EP — DOXIE 🌻 (@dox_gay) July 22, 2021

Het lijkt erop dat 5 Star HD Porn, zoals de nieuwe eigenaar blijkbaar heet, de oude iframes in deze artikels gebruikt om eigen 'content' te streamen. Al dan niet per ongeluk. Als marketingstunt kan het alvast tellen, maar wie liever gespaard blijft van onvoorzien bloot, kan dus best even opletten met oudere artikels, tot de websites in kwestie het probleem hebben opgelost.Bij Washington Post en Huffpost zou dat ondertussen gebeurd moeten zijn.

Link rot

Ondertussen is het een brutale les over de gevaren van 'link rot', het voorval waarbij rechtstreeks gelinkte beelden, video's en andere content in een artikel stuk gaan omdat de bron niet langer bestaat. Denk bijvoorbeeld aan YouTube-video's of Twitterberichten die embed worden (ja, zoals hierboven) en later verwijderd door de site of maker, waardoor je niet de beoogde content te zien krijgt. In de meeste gevallen resulteert dat in een wit beeld of een foutmelding, in het geval van vid.me is dat een pak opvallender.

