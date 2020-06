Het Antwerpse Pluginvest heeft in een eerste kapitaalsronde 350.000 euro opgehaald. De scale-up wil daarmee zijn positie op de markt verstevigen.

Pluginvest bouwt laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Het bedrijf werd in 2016 opgericht en levert voornamelijk aan bedrijven die hun werknemers willen helpen elektrisch te rijden. "We zien een nood voor bedrijven in België om daarin ontzorgd te worden", zegt Sander Hereijgers, oprichter en CEO van Pluginvest, aan Data News. Zo levert zijn bedrijf palen voor de kantoren, maar ook voor de werknemers thuis. Installatie, onderhoud en bijhorende administratie voor 'fleet managers' worden aangeboden in een maandelijkse 'Charging-as-a-Service' formule. "Bedoeling is om het laagdrempelig te houden voor de klant", aldus Hereijgers.

Met de kapitaalsverhoging wil het bedrijf nu zijn positie versterken. "We zijn met eigen middelen gestart maar we voelden nu toch de nood aan een versnelling", vertelt de CEO. Het bedrijf kreeg de voorbije jaren begeleiding van StartIt@KBC maar klopte deze keer ook aan bij BAN Vlaanderen. "We willen nu sneller groeien dan de markt", gaat Hereijgers voort. Daarom wordt er onder meer geïnvesteerd in het team, en in partnerships met autodealers, leasingmaatschappijen en immo-ontwikkelaars. "We willen ook enkele tools bouwen om wat 'missing links' op te vangen die we nu in de dienstverlening op de markt zien," zegt Hereijgers nog. "Een laadpaal installeren is op zich niet zo moeilijk, maar we willen extra tools om dat vlotter te laten verlopen en de communicatie tussen de verschillende partijen goed te houden."

De nieuwe aandeelhouders zullen niet enkel kapitaal, maar ook hun netwerk ter beschikking stellen. Als onderdeel van de deal treedt Karel Cardoen, van de gelijknamige autosupermarkten, toe tot de raad van bestuur.

