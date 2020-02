PMV investeert pompt samen met andere investeerders 1,2 miljoen euro in IVEX. Daarmee wil die laatste haar software voor veilige zelfrijdende wagens sneller op de markt brengen.

IVEX werd in 2017 opgericht door Mario Henrique Cruz Torres en is een bedrijf van voormalige KU Leuven onderzoekers. Het bedrijf bouwt software die AI met wiskundige methodes combineert om de veiligheid in het beslissingsproces van zelfrijdende wagens te verhogen.

De investering komt van PMV, Marc Jacobs, Noshaq, The Faktory en SPDG. Met het geld wil IVEX twee AI-producten voor zelfrijdende wagens versnelt commercieel op de markt brengen. Het gaat om IVEX Safety Co-Pilot en de IVEX Safety Assessment Tool. Die eerste beoordeelt beslissingen van zelfrijdende wagens op veiligheid, de tweede helpt ontwikkelaars van zelfrijdende autosoftware met het testen van hun software.

De start-up mikt op zelfrijdende wagens en heeft vandaag onder meer Renault en SAIC motor, een chinese producent van elektrische wagens, onder haar klanten. Maar ook buiten de automobielsector werkt het voor Case New Holland, een producent van landbouwvoertuigen.

