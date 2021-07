Het spelletje dat vijf jaar geleden hele hordes mensen de buitenlucht in stuurde om monstertjes te vangen met hun smartphone, blijkt ondanks pandemieën bijzonder lucratief.

De grote hype is misschien voorbij, maar Pokemon Go, het spelletje dat het grote publiek kennis liet maken met 'augmented reality' bestaat nog, en is voor de 'die-hard' fans nog even levend als voordien. Het spelletje wordt deze week vijf jaar en blijkt lucratiever dan ooit.

Dat staat in een rapport van Sensor Tower, een bedrijf dat voornamelijk mobiele apps analyseert. Het rapport meldt dat het spelletje sinds zijn lancering 5 miljard dollar heeft binnengebracht. 1,3 miljard daarvan werd door gebruikers besteed in 2020, een bedrag dat het vorige record uit 2019 overtroefde. In de eerste helft van dit jaar zou het bovendien al 641,6 miljoen dollar hebben binnengehaald. Als we Sensor Tower mogen geloven, is Pokemon Go dus nog lang niet afgeschreven, en doet het zelfs elk jaar beter qua inkomsten.

Rush voorbij

Dat voelt wat vreemd, nu we steeds minder mensen op straat het spel zien spelen. Toegegeven, het is ook al even geleden dat we nog eens op een treinperron hebben gestaan in volle ochtendspits, de ideale omgeving om Pokemon Go'ers te spotten. Maar dat betekent dus blijkbaar niet dat er geen spelers meer zijn. Uitgever Niantic blijft het spel updaten en voerde tijdens de lockdown een hoop aanpassingen door die het makkelijker maakten om vanuit je woonkamer of op minder drukke plekken toch op jacht te gaan naar Pikachu en vrienden.

Niantic zelf geeft geen gebruiks- of inkomstencijfers vrij. Het bedrijf heeft wel aangegeven dat het later dit jaar enkele van de eerdere aanpassingen zal terugdraaien om mensen weer de buitenlucht in te drijven.

