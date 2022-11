Polar heeft een nieuwe smartwatch, de Ignite 3, die zich aan je circadiaans ritme moet aanpassen en zo zou kunnen voorspellen wanneer je op je best bent om bepaalde taken aan te kunnen.

Het Finse merk Polar is vooral bekend om zijn fitnesstoestellen, maar met zijn nieuwste wearable probeert het bedrijf die doelgroep wat breder te maken. De Ignite 3 heeft nog alle snufjes aan boord om te fitnessen, met zo'n 150 vooringestelde fitnessprofielen, maar focust zich daarnaast op je dagelijkse ritme en hoopt zo ook de mindere atleten aan te spreken.

De claims van de smartwatch draaien rond je circadiaans ritme, de balans tussen je activiteiten en je slaap. De Ignite 3 zou dat ritme moeten aanleren en je zo kunnen zeggen op welke momenten van de dag je het meest alert bent. Zo zou je kunnen voorspellen wanneer je best aan dat lastige project werkt, wanneer je moet gaan joggen, maar ook op welk moment je best even met een kop thee in de zetel gaat zitten om uit te rusten. De smartwatch haalt die data onder meer uit een slaaptracker die je slaapkwaliteit meet en je slaapcycli moet aanleren.

Hardware-opstapje

Naast die cyclusfuncties is de Ignite 3 qua hardware vooral een kleine technische opstap van de vorige versie. De GPS is sterker, de chip krachtiger en de horloge kreeg een sterker schermpje met Gorilla-glas. Verder zit er een nieuwe functie in die je via stemgeluid advies kan geven over bijvoorbeeld je fitnessoefeningen. Zo kan je blijven sporten zonder naar je horloge te kijken.

Het toestel ligt vandaag in de winkel aan een aanbevolen prijs van 329,90 euro. De slaaptracker en stemadvies-functie worden later deze maand via de Polar Flow app toegevoegd.

