De politie heeft een groot cybercrimineel netwerk uit de lucht gehaald. Dat bestond wereldwijd uit meer dan een miljoen pc's waarop het schadelijke programma Emotet was geïnstalleerd en werd aangestuurd vanaf twee servers in Nederland. Emotet heeft waarschijnlijk voor honderden miljoenen euro's aan schade aangericht.

De politie heeft het netwerk overgenomen en de software uitgeschakeld, waardoor Emotet niet meer werkt. Voor zover bekend is nog niemand gearresteerd. Het onderzoek loopt en de politie zoekt momenteel uit hoeveel mensen bij het netwerk betrokken waren.

Voordeur openzetten

Emotet was al sinds 2014 actief. De Europese politiedienst Europol noemt het 'een van de meest professionele cybercrimediensten die er zijn'. De onverlaten achter Emotet stuurden allerlei phishingmails rond. Wie daar intrapte en een bestand opende, installeerde zelf ongemerkt ook Emotet. Zo konden de makers de controle over de computer overnemen of het toestel misbruiken door er de 'voordeur' mee open te zetten voor andere schadelijke software. Andere criminelen betaalden bijvoorbeeld voor het Emotet-netwerk, zodat ze ransomware (gijzelsoftware) op de besmette computers konden installeren.

Honderden andere servers

De actie tegen Emotet was een samenwerking van politie en justitie in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Oekraïne en Litouwen. Behalve de twee hoofdservers in Nederland gebruikte Emotet honderden servers over de hele wereld. Een deel daarvan werd gebruikt om controle te houden over gekaapte computers, andere servers maakten nieuwe slachtoffers. Daarnaast waren er servers waarmee de cybercriminelen rechercheurs op afstand wilden houden.

De Nederlandse politie heeft een pagina aangemaakt waarop mensen kunnen controleren of ze zelf slachtoffer van Emotet zijn geworden.

