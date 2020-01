Het politieteam dat online kinderporno onderzoekt, zal de beelden sneller kunnen analyseren dankzij slimme software. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De voorbije jaren is het aantal meldingen van online kinderporno bij de federale politie exponentieel gestegen. Van 2.500 meldingen in 2015, zaten de speurders drie jaar later al aan 18.000 notificaties. Vorig jaar waren het er 15.000.

Dat het er zoveel zijn, komt vooral omdat socialemediaplatformen zoals Facebook en Twitter veel meer meldingen doen. Het politieteam dat beelden van online kinderporno onderzoekt, bestaat maar uit vijf mensen. Om de duizenden beelden te filteren en prioriteit toe te kennen, gebruiken ze een grote internationale databank met misbruikbeelden. Zij 'matchen' de nieuwe meldingen momenteel handmatig met bekende video's en foto's uit de databank van Interpol, en beoordelen hoe dringend een zaak is.

Dankzij nieuwe software moet die eerste analyse vanaf dit jaar sneller gaan. Het programma kruist de meldingen dan automatisch met de internationale databank van Interpol. Deze maand nog wordt gestart met een test. "We verwachten de eerste maanden wel wat bugs, maar op termijn zou de software ons veel tijd moeten uitsparen", verklaart Yves Goethals, diensthoofd van de sectie Child Abuse van de federale politie. (Belga)