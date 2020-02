Technologiebedrijven moeten meer doen om kindermisbruik te bestrijden. Die gezamenlijke oproep hebben korpschefs van verschillende Europese landen gedaan. Volgens de politiebazen is kindermisbruik te eenvoudig online te vinden

Het gaat om een oproep van het Britse National Crime Agency dat wordt bijgetreden voor verschillende Europese politiediensten. Daarin stelt het NCA dat er een directe link is tussen het zien van kindermisbruik en het uiteindelijk zelf uitvoeren. Dat het daarbij makkelijk is om materiaal online te vinden is een probleem.

De NCA stelt vijf eisen aan de technologiesector om kindermisbruik via internet aan te pakken:

Beelden van kindermisbruik moeten geblokkeerd worden zodra bedrijven de upload ervan detecteren.

Bedrijven moeten stoppen met online grooming toe te laten op hun platformen (in contact komen met minderjarigen met als doel hun vertrouwen te winnen).

Bedrijven moeten met overheden en politiediensten samenwerken om het livestreamen van kindermisbruik op hun platformen te stoppen.

Bedrijven moeten actiever meewerken met het helpen van politiediensten als het gaat om kindermisbruik.

Bedrijven moeten opener en transparanter zijn, en bereid zijn hun beste manier van werken te delen met anderen.

Vandaag nemen verschillende grote technologiebedrijven al maatregelen tegen het verspreiden van beelden met kindermisbruik. Maar de praktijke volledig tegenhouden is niet vanzelfsprekend. Zou zo je een clouddienst als Dropbox of een beeldenuploader als Imgur kunnen koppelen aan een databank van gekende beelden van kindermisbruik om verdere uploads te verspreiden.

Voor nieuwe beelden is dat minder makkelijk. Dan zou zo'n filter ook met zeer vergaande AI de leeftijd en context van een afbeelding correct moeten herkennen. Ook het tegenhouden van livestreams is in praktijk alleen maar mogelijk als de video in real time kan geanalyseerd worden.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een oproep van NCA die wordt onderschreven door politiediensten in andere landen. Niet om een wet or plan. Of er technologiebedrijven actief zullen meewerken aan de vijf eisen is niet bekend.

