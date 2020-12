Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zit Rusland achter de grote cyberaanval die deze week werd ontdekt en die meerdere Amerikaanse overheidsagentschappen heeft getroffen.

De grote cyberaanval op de computernetwerken van de Amerikaanse overheid is ontdekt toen cyberveiligheidsbedrijf FireEye een hackaanval op het eigen netwerk ging onderzoeken. Daarbij vond FireEye een probleem met de software van leverancier SolarWinds, waarvan de Amerikaanse overheid een afnemer is.

Ook Microsoft is een klant van SolarWinds en erkende al dat zijn systemen blootgesteld waren aan de hack. De hackers zouden via de installatie van kwaadaardige code van de software van SolarWinds gebruikgemaakt hebben om toegang te krijgen tot netwerken. 'Het gaat om een groot bedrijf, en ik denk dat we met duidelijkheid kunnen stellen dat het de Russen zijn die dit gedaan hebben', zei Mike Pompeo op de radio.

Hij gaf toe dat de hackers erin geslaagd zijn 'de systemen van de Amerikaanse overheid binnen te dringen'.

Eerder werden Russische hackers al met de vinger gewezen, maar Rusland ontkende elke betrokkenheid. 'Wij doen geen aanvallen in cyberspace', verklaarde de Russische ambassade in Washington.

Volgens de voorzitter van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat, Marco Rubio, gaat het om een aanval 'zonder precedent'.

'De federale overheid, de lokale besturen, de cruciale infrastructuur en de privésector zijn ernstig bedreigd.'

Microsoft verwittigde al meer dan 40 klanten die de kwetsbare netwerksoftware van SolarWinds gebruiken. De getroffen klanten bevinden zich vooral in de Verenigde Staten, maar ook in België.

Lees ook: Ook getroffenen in België van grote cyberaanval in VS

De grote cyberaanval op de computernetwerken van de Amerikaanse overheid is ontdekt toen cyberveiligheidsbedrijf FireEye een hackaanval op het eigen netwerk ging onderzoeken. Daarbij vond FireEye een probleem met de software van leverancier SolarWinds, waarvan de Amerikaanse overheid een afnemer is. Ook Microsoft is een klant van SolarWinds en erkende al dat zijn systemen blootgesteld waren aan de hack. De hackers zouden via de installatie van kwaadaardige code van de software van SolarWinds gebruikgemaakt hebben om toegang te krijgen tot netwerken. 'Het gaat om een groot bedrijf, en ik denk dat we met duidelijkheid kunnen stellen dat het de Russen zijn die dit gedaan hebben', zei Mike Pompeo op de radio. Hij gaf toe dat de hackers erin geslaagd zijn 'de systemen van de Amerikaanse overheid binnen te dringen'. Eerder werden Russische hackers al met de vinger gewezen, maar Rusland ontkende elke betrokkenheid. 'Wij doen geen aanvallen in cyberspace', verklaarde de Russische ambassade in Washington. Volgens de voorzitter van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat, Marco Rubio, gaat het om een aanval 'zonder precedent'. 'De federale overheid, de lokale besturen, de cruciale infrastructuur en de privésector zijn ernstig bedreigd.' Microsoft verwittigde al meer dan 40 klanten die de kwetsbare netwerksoftware van SolarWinds gebruiken. De getroffen klanten bevinden zich vooral in de Verenigde Staten, maar ook in België.